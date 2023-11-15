الانفلونزا الموسمية تربك العوائل العراقية.. الصحة: اللقاح متوفر في هذه المراكز

وقال مدير صحة الرصافة رائد علي طه الياسين، إنَّ هناك اقبالاً على اللقاح المجاني الذي وفرته الوزارة من مناشئ عالمية رصينة، حيث يعد آمناً وفعالاً ومسجلاً لدى منظمة الصحة العالمية، إذ يحمي المواطنين من الإصابة بالانفلونزا الموسمية بنسبة تتراوح بين 70 - 90 بالمئة، وكذلك يقلل من احتمالية التعرض للمضاعفات، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف أنَّ اللقاح متوفر في جميع المراكز الصحية في جانب الرصافة، مبيناً ان الفئات المستهدفة بتلقيه هي الأعمار بين عامين إلى أكثر من 65 عاماً، والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض السرطانية وأمراض القلب والشرايين والسكري.وأكد الياسين أنَّ اغلب المواطنين لديهم مخاوف من اللقاح، حيث تعمل الملاكات الصحية على نشر المعلومات الصحيحة وتغيير المفاهيم الخاطئة حول العزوف عن تلقيه بسبب الشائعات الكاذبة، لافتاً إلى ان الدائرة تواصل تنظيم حملات للتلقيح في أغلب التجمعات السكانية، منها دور المسنين والرعاية والأيتام، مع الحث على ضرورة الالتزام بالتطعيم سنوياً للحد من خطر الإصابة، فضلاً عن الاستمرار بتنظيم دورات خاصة حول معرفة آلية وأنواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وأشار إلى تنظيم حملات اللقاحات الروتينية الخاصة بالأطفال ممن هم دون سن الخامسة بالتزامن مع حملة التثقيف بلقاح الانفلونزا التي تقوم بها الملاكات الصحية بالتعاون مع الشرطة المجتمعية. ونفى الياسين وجود إصابات بالأسهال الوبائي (الكوليرا) في الرصافة، حيث تم تنظيم حملات توعوية في المدارس والقاعات الرياضية والمسابح والمطاعم، وتوزيع حبوب التعقيم التي تقي من الإصابات مع متابعة العمالة الأجنبية في المطاعم وإبراز البطاقة الصحية التي تؤكد سلامتهم من الأمراض.