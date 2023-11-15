عودة 111 نازحاً من مخيمات السليمانية إلى مناطقهم في صلاح الدين

وقالت جابرو في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تم إعادة 111 نازحاً من مخيم عربت في محافظة السليمانية إلى مناطق سكناهم الأصلية في ناحية يثرب التابعة لقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين"، مبينة ان "ذلك جاء ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد وتماشياً مع البرنامج الحكومي".وأكدت جابرو ان "الحكومة تولي اهتماماً خاصاً لملف عودة النازحين طوعياً إلى مناطقهم الاصلية، فضلاً عن توفير كافة التسهيلات لهم ومتطلبات العيش الكريم للأسر العائدة".وأشارت الى ان "فرق الوزارة الميدانية مستمرة بتسجيل الأسر النازحة التي ترغب بالعودة الطوعية بالتنسيق مع الحكومات المحلية".