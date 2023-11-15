محافظة عراقية توجّه بإغلاق محال بيع المشروبات الكحولية (وثيقة)

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب المحافظ إسماعيل خضير هلوب، وحصلت عليها السومرية نيوز، فإنه "تقرر غلق محال بيع المشروبات الكحولية كافة في عموم صلاح الدين، وبخلاف ذلك يتحمل المخالف التبعات القانونية الواردة في القانون".وفي آذار الماضي، وجهت الهيئة العامة للكمارك، المناطق والمراكز الجمركية كافة بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها.ونشرت جريدة الوقائع العراقية، في شباط الماضي، قانون واردات البلديات في المادة 14/ أولاً والذي ينص "يُحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة، ويعاقب كل من خالف ذلك بغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار، ولا تزيد على 25 مليون دينار عراقي".