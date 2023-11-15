الانواء الجوية: الامطار ستستمر حتى الأسبوع المقبل

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية ويتحسن الطقس ابتداء من الأقسام الغربية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية خاصة في أقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت أن "طقس يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً إلى غائم جزئي، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وتابعت الهيئة أن "طقس يوم السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم مع زخات مطر خفيفة متفرقة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".ولفتت إلى أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحواً يتحول إلى غائم جزئي، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة تكون رعدية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".