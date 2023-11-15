مشاهد من مرقد الإمامين العسكريين بعد هطول الأمطار



السومرية نيوز - محليات



شهدت محافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة في ساعات الصباح الأولى.

وقال مراسلنا، إن "محافظة صلاح الدين شهدت أمطاراً في ساعات الصباح الأولى".



فيما أظهرت صوراً، مشاهد من الأمطار الهاطلة جوار مرقد الإمامين العسكريين (عليهما السلام).

