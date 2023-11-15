تمديد فترة التسجيل بالكليات الحكومية والأهلية.. هذا أخر موعد

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "تقرر تمديد السقف الزمني لتسجيل ومباشرة الطلبة المقبولين في الكليات والمعاهد وقنوات القبول المركزي كافة للسنة الدراسة 2023/2024".وأضاف أن "التمديد سيستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق 2023/11/21".