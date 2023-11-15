الحبس الشديد بحق مدان "هكر" احدى الشاشات الاعلانية في الكرادة

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المتهم قام بتهكير احدى الشاشات الاعلانية في منطقة الكرادة وبث مشاهد مخلة بالحياء والذوق العام".وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام المادة ٤٠٣ من قانون العقوبات".وفي شهر آب، شهدت العاصمة بغداد، حالة من الاستياء الشعبي عقب تهكير إحدى الشاشات الاعلانية وعرض فيلم اباحي عليها، فيما أعلنت وزارة الداخلية، القبض على من قام بذلك الفعل.وفُوجئ أهالي العاصمة، بعرض "فيلم إباحي" عبر إحدى الشاشات الإعلانية الضخمة في ساحة عقبة بن نافع بمنطقة الكرادة، نتيجة عملية اختراق ما أثار استياء الاهالي ودفع الجهات المعنية إلى إطفاء تام لجميع شاشات العرض الإعلانية في العاصمة بغداد.