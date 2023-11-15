تنويه للمسافرين العراقيين يخص شراء الدولار

أصدر مصرف الرشيد، اليوم الأربعاء، تنويهاً للمسافرين الراغبين بشراء الدولار لأغراض السفر.



وذكر بيان للمصرف، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "يعلن مصرف الرشيد عن فتح المنصة للمسافرين الراغبين بشراء الدولار، اليوم الأربعاءالموافق 15 تشرين الثاني، الساعة الثامنة مساءً".