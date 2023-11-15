محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي غداً

وذكر بيان لديوان المحافظة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "محافظ الديوانية ميثم عبد الإله الشهد يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس المصادف 2023/11/16 في المؤسسات الحكومية ويستثنى من ذلك الدوائر الخدمية والامنية والصحية وطلبة السادس الاعدادي الذين يجرون الامتحانات الوزارية".ولم يحدد البيان، سبب تعطيل الدوام.