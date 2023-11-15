محافظة أخرى تعطل الدوام يوم غد

قررت محافظة المثنى، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس بسبب الأمطار.

وقالت المحافظة في بيان، إن "محافظ المثنى أحمد منفي جودة يقرر تعطيل الدوام الرسمي للمدارس والجامعات في محافظة المثنى يوم غد الخميس الموافق ١٦ تشرين الثاني وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة".

وكان محافظ الديوانية، ميثم عبد الإله الشهد قرر، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس.