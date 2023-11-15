رسمياً.. العراق يفوز بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو

فاز العراق، اليوم الأربعاء، رسمياً بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وقالت وزارة التربية في بيان، إنه "بعد مرور (38) عاماً من الإنتظار، العراق يتربع على عرش عضوية المجلس التنفيذي لليونسكو رسمياً بعد فوزه في الانتخابات الحاسمة".

وأضاف البيان أن الانتخابات جرت "خلال فعاليات المؤتمر الدولي لليونسكو بدورته الثانية والأربعين في باريس".