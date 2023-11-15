غداً.. تعطيل دوام المدارس في صلاح الدين

قررت محافظة صلاح الدين، تعطيل الدوام في المدارس ليوم غد الخميس.

وقالت المحافظة في بيان، إن "محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدا الخميس 2023/11/16 للمدارس فقط".

واستثنى البيان "من ذلك امتحانات الدور الثالث".

يشار الى أن محافظتي الديوانية والمثنى، قررتا في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام ليوم غد.