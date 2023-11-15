ميسان تعطل دوام المدارس والجامعات ليوم الخميس

قررت محافظة ميسان، تعطيل الدوام في المدارس والجامعات ليوم الخميس.

وقالت المحافظة في بيان، "نعلن عن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعدادية والجامعات والمعاهد فقط باستثناء (امتحانات الدور الثالث للدراسة الاعدادية) ليوم غد الخميس بسبب سوء الاحوال الجوية".

يشار الى أن محافظات الديوانية والمثنى وذي قار، قررت تعطيل الدوام ليوم الخميس، كما قررت محافظة صلاح الدين تعطيل المدارس فقط.