26 جامعة عراقية في تصنيف التايمز للجامعات العربية.. إليك ترتيبها

وذكرت وزارة التعليم العالي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "26 جامعة عراقية حكومية فضلاً عن عدد من الجامعات الأهلية، حققت لأول مرة مراتب تنافسية هامة في، حيث حصدت جامعة بغداد المرتبة (40) فيما جاءت بعدها جامعات التكنولوجية (=50) والموصل (51-60) وبابل (61-70) والبصرة (61-70) والنهرين (71-80) والمستنصرية (71-80) والكوفة (81-90) والأنبار (101-120) وتكريت (101-120) وكربلاء (121-140) والقادسية (141-160) والقاسم الخضراء (141-160) وديالى (141-160) وكركوك (141-160) وواسط (141-160) والعين (161+) والفرات الأوسط التقنية (161+) والمستقبل (161+) والمثنى (161+) والإسلامية (161+) والتقنية الوسطى (161+) وميسان (161+) والتقنية الشمالية (161+) والتقنية الجنوبية (161+) وذي قار (161+) ".وأضاف البيان، أن "الجامعات المتنافسة تخضع للتقييم على وفق عشرين مؤشراً للأداء ضمن خمسة محاور رئيسة هي التدريس (31%) والبيئة البحثية (31%) وجودة البحث (24%) والنظرة الدولية (8%) والمجتمع (6%)".