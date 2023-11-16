ضبط بحوزته 180 ألف حبة مخدرة.. المؤبد بحق تاجر مخدرات في بابل

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان ضبطت بحوزته 180 ألف حبة من نوع (صفر- واحد) بوزن مقداره (31) كيلوغراما".وأضاف أن "المحكمة أصدرت حكمها استنادا لاحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".