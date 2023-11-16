جنايات الكرخ: المؤبد بحق شخصين يتاجران بالمواد المخدرة

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان الاول ضبطت بحوزته على (454) غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة، فيما ضبطت بحوزة الثاني على (1،593) كغم من مادة الكرستال المخدرة".وأضاف أن "المحكمة أصدرت حكمها بالسجن المؤبد على كل واحد منهما استنادا لإحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ".