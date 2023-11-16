تلكؤ المشاريع يحول شوارع في الديوانية الى مستنقعات (صور)

السومرية نيوز – محليات



بعد أول زخة مطر شهدتها محافظة الديوانية، تحولت شوارع وأزقة في المحافظة الى مستنقعات وأوحال نتيجة تلكؤ المشاريع الخدمية وعدم إنجازها في الوقت المقرر لها.





وطالب المواطنون عبر السومرية، بضرورة إنجاز هذه المشاريع واكساء الطرق قبيل موسم الأمطار.



أدناه الصور: ورصدت عدسة السومرية مجموعة صور لبعض أحياء المحافظة وهي في وضع مزرٍ وسط معاناة الأهالي في التنقل وقضاء احتياجاتهم اليومية.وطالب المواطنون عبر السومرية، بضرورة إنجاز هذه المشاريع واكساء الطرق قبيل موسم الأمطار.أدناه الصور:

