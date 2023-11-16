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تحديد موعد تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية في الرصافة.. ماذا عن الكرخ؟
محليات
2023-11-16 | 03:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,224 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
تعتزم وزارة التجارة، إطلاق عمليات تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية في جانب الرصافة مطلع الشهر المقبل.
وقال مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة طالب حسن نعمة، إن الوزارة اعتمدت آلية جديدة في مشروع أتمتة البطاقة التموينية الإلكترونية في بغداد الرصافة والمحافظات المتبقية، من المؤمل الانتهاء منها خلال العام المقبل 2024.
وأكد أنه تم تبسيط الإجراءات الخاصة بالمراجعات ودقَّة البيانات في عملية التحديث وإنشاء قاعدة رصينة لغرض استهداف الشرائح المستحقة من أصحاب الدخل المحدود، وشبكة الرعاية الاجتماعية التي تصل أعدادها إلى ستة ملايين مواطن، علاوة على ذلك العمل على تجاوز الإشكالات التي حصلت في المحافظات الست وهي (بغداد جانب الكرخ، المثنى، كركوك، كربلاء المقدسة، النجف الأشرف، دهوك)، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأشار إلى حجب ما يقارب 644 ألفاً و994 مواطناً ما بين مسافرين ومتوفين، كانوا مسجلين ضمن نظام التموين في المحافظات الست، منوهاً بأن نسبة تحديث البيانات في جانب الكرخ ببغداد بفروعها الثلاثة بلغت 92 بالمئة، من مجموع 3 ملايين نسمة، حيث بدأت عملية تحديث بياناتهم منذ ستة أشهر، وما زال التحديث جارياً لغاية الآن، فيما بلغت نسبة تحديث بيانات العوائل للمحافظات الخمس 90-97 بالمئة والتي تتراوح أعدادهم بين 4 ـ 5 ملايين نسمة.
وتوقع نعمة ارتفاع أعداد المحجوبين بعد إجراء التحديث في جانب الرصافة وباقي محافظات البلاد، من أجل القضاء على هدر المال العام والمواد الغذائية ومعرفة الكميات المخزونة لدى الوكلاء، مؤكداً أن الوزارة تعتزم تطوير مفردات السلة الغذائية بنوعيات جيدة ومن مناشئ عالمية رصينة والعمل على إضافة مواد جديدة أخرى.وأضاف أن مطلع شهر كانون الأول المقبل سيشهد انطلاق عمليات تحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية في جانب الرصافة والمحافظات الأخرى المتبقية، حيث تتم تهيئة الاستعدادات الفنية واللوجستية والقانونية ليتم الإعلان عن مواعيد البدء بعملية التحديث قريبا.
ولفت إلى متابعة مكتب رئيس الوزراء للإجراءات بشكل كبير، منوهاً باتباع أحدث التقنيات من خلال المكاتب الاستشارية لتجاوز جميع الإشكالات التي حدثت بالدفعة الأولى من المحافظات الست المذكورة آنفاً، ومن المؤمل أن تكون الإجراءات المقبلة أكثر تبسيطاً وفق آلية التحديث الذاتي للعوائل عبر البرامج الإلكترونية الحديثة، علاوة على ذلك بأنه من المؤمل أن يتم افتتاح مراكز عدة في جانب الرصافة مزودة بفرق جوالة ممكن لأي مواطن مراجعتها لغرض تحديث البطاقة الإلكترونية.
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