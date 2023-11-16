بعد 38 عامًا من الانتظار.. ماذا يعني فوز العراق بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو؟

خالص التهاني والتبريكات نتقدم بها إلى جميع العراقيين، بأكاديميّيهم ونخبهم الثقافية، بمناسبة فوز العراق بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو، التي تمثل أعلى سلطة علمية وثقافية في العالم، عودة العراق إلى الواجهات الدولية المهمة تمثل استحقاقاً طبيعياً لبلدنا الحبيب، الذي منح الدنيا…
— محمد شياع السوداني (@mohamedshia) November 15, 2023
خالص التهاني والتبريكات نتقدم بها إلى جميع العراقيين، بأكاديميّيهم ونخبهم الثقافية، بمناسبة فوز العراق بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو، التي تمثل أعلى سلطة علمية وثقافية في العالم، عودة العراق إلى الواجهات الدولية المهمة تمثل استحقاقاً طبيعياً لبلدنا الحبيب، الذي منح الدنيا…
حصول العراق على عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو يمثل مرحلة هامة في مسار حضور العراق في المحافل الدولية ويجسد الخطوات الواثقة نحو عالمية الحدث التعليمي والأكاديمي والثقافي ويعزز قرارات مؤسساتنا في تحقيق أهدافها ورسالتها والتزامها في الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة. pic.twitter.com/4SG60Wmc8A
— نعيم العبودي (@Drnaeemyasir) November 15, 2023
حصول العراق على عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو يمثل مرحلة هامة في مسار حضور العراق في المحافل الدولية ويجسد الخطوات الواثقة نحو عالمية الحدث التعليمي والأكاديمي والثقافي ويعزز قرارات مؤسساتنا في تحقيق أهدافها ورسالتها والتزامها في الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة. pic.twitter.com/4SG60Wmc8A