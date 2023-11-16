بعد 38 عامًا من الانتظار.. ماذا يعني فوز العراق بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو؟

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة التربية مؤخراً، عن فوز العراق بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو رسمياً بعد مرور 38 عامًا من الانتظار، فماذا يعني ذلك وما أهميته؟



وزارة التربية ذكرت في بيان أصدرته يوم أمس الأربعاء 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وورد للسومرية نيوز، إن "العراق تربع على عرش عضوية المجلس التنفيذي لليونسكو رسميًا بعد فوزه في الانتخابات الحاسمة خلال فعاليات المؤتمر الدولي لليونسكو بدورته الثانية والأربعين في باريس"، مشيرة الى ان "أن "ذلك جاء بعد مرور 38 عامًا من الانتظار".



وبدوره، بارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جميع العراقيين بمناسبة فوز العراق بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو. وقال السوداني على منصة (إكس)، "خالص التهاني والتبريكات نتقدم بها إلى جميع العراقيين، بأكاديميّيهم ونخبهم الثقافية، بمناسبة فوز العراق بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو، التي تمثل أعلى سلطة علمية وثقافية في العالم".



وأضاف، أن "عودة العراق إلى الواجهات الدولية المهمة تمثل استحقاقاً طبيعياً لبلدنا الحبيب، الذي منح الدنيا قديماً وحديثاً المعرفة والعلم والثقافة، وهي تقع أيضاً ضمن سياسة الحكومة وبرنامجها في استعادة مكانة العراق في كل المحافل الدولية؛ فشكراً للدول التي صوّتت للعراق، وتحيةً للجهود التي بذلها ممثلو العراق لنيل هذا الاستحقاق".

خالص التهاني والتبريكات نتقدم بها إلى جميع العراقيين، بأكاديميّيهم ونخبهم الثقافية، بمناسبة فوز العراق بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو، التي تمثل أعلى سلطة علمية وثقافية في العالم، عودة العراق إلى الواجهات الدولية المهمة تمثل استحقاقاً طبيعياً لبلدنا الحبيب، الذي منح الدنيا… — محمد شياع السوداني (@mohamedshia) November 15, 2023



الى ذلك، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، أن حصول العراق على عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو يعزز قرارات المؤسسات في تحقيق أهدافها. الى ذلك، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، أن حصول العراق على عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو يعزز قرارات المؤسسات في تحقيق أهدافها.

وقال العبودي على منصة (إكس)، أن "حصول العراق على عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو يعزز قرارات مؤسساتنا في تحقيق أهدافها ورسالتها والتزامها في الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة".