إيضاح مُفصّل لطقس العراق خلال الأيام المقبلة.. هذا موعد الامطار

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة في أقسامها الشرقية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً ممطراً يتحول إلى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون صحواً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وبين أن "طقس يوم الأحد في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائماً جزئياً يتحول إلى غائم مع تساقط أمطار رعدية ليلاً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وتابع أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون غائماً ممطراً وحدوث عواصف رعدية، أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الشمالية والجنوبية من البلاد".