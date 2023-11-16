تفاصيل الكاميرات الذكية في بغداد.. ترصد المخالفات المرورية وهذا موعد العمل بها

وقال المتحدث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري، إنَّ وزارته وضمن توجهاتها للحدِّ من الحوادث المرورية التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، تستعد لإطلاق العمل بالكاميرات الذكية ذات التقنية العالية لرصد المخالفات المرورية خلال الشهر الحالي، مبيناً أنَّ لها القدرة على رصد أكثر من 50 مركبة في آن واحد، كما تقوم بتحديد الألواح الرقمية للمركبات وهوية صاحبها وإرسال الغرامة بشكل فوري إلى المخالف، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأشار ميري إلى أنَّ الكاميرات المذكورة التي تشرف على تنصيبها شركة صينية، ستعمل بشكل تجريبي في مرحلتها الأولى، وفي حال تحقيقها نجاحاً سيتم تعميمها في جميع التقاطعات، وبالتالي سيكون هناك تنظيم كبير لحركة المركبات في الشوارع والتقاطعات وتحد من الزخم المروري الذي تشهده تلك الطرق.وفي السياق نفسه أفاد ميري بأنَّ الوزارة إلى جانب العمل بالكاميرات المشار إليها، ستقوم أيضاً بتنصيب رادارات على الطرق الخارجية لرصد المركبات المخالفة على تلك الطرق.