هزة أرضية شمالي العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة أرضية، عند الساعة 2:31 بالتوقيت المحلي قرب الحدود العراقية التركية شمال شرق العمادية من محافظة دهوك".وأضافت: "قد بلغت قوتها (3.4) درجة لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين".