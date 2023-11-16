الدفاع تعلن إتمام شمول جميع قطعات الجيش بنظام البديل (وثيقة)

وتضمنت الوثيقة التي حصلت عليها السومرية نيوز، انه " بناء على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة وموافقة وزير الدفاع على مقترح رئيس اركان الجيش تنسب ما يلي شمول منتسبي قيادة القوات البحرية، وقيادة عمليات ميسان، وفرقة المشاة 17 بنظام البديل خلال الشهر الحالي".وأشارت الى انه "بذلك ستكون جميع قطعات الجيش تعمل بنظام البديل".