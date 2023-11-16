في كركوك.. مصرع وإصابة أربعة أشخاص بحادث سير

أفاد مصدر محلي، الخميس، بمصرع وإصابة أربعة أشخاص بحادث سير في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث سير مرعب وقع مساء اليوم على طريق كركوك الحولي".

وأضاف المصدر أن "الحادث ادى الى وفاة شخص و‎اصیب ثلاثة بجروح نتیجة اصطدام سیارتين".