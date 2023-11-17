مصرع واصابة 5 اشخاص بانقلاب عجلة على طريق أربيل دهوك

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمصرع شخصين واصابة 3 اخرين بأنقلاب عجلة على طريق أربيل دهوك.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "انقلاب سيارة على طريق أربيل دهوك تسبب بمصرع شخصين واصابة 3 اخرين".



وأضاف، انه " تم نقل المصابين الى المستشفى القريب، والموتى للطب العدلي للتعرف على هوياتهم".