تعود لحضارة وادي الرافدين.. العراق يتسلم قطع أثرية من بريطانيا

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، انه"ضمن الجهود المتتابعة لدبلوماسية الاسترداد التي تقوم بها وزارة الخارجية، وعبر سفارة جمهورية العراق في لندن وبالتعاون مع المتحف البريطاني، تسلم السفير محمد جعفر الصدر قطع أثرية عبارة عن ثلاثة أختام ولوح أثري تعود إلى حضارة وادي الرافدين حوالي 2000 قبل الميلاد إلى 600 سنة بعد الميلاد، أذ قامت سيدة بريطانية بتسليم الأختام التي ورثتها عن والدها إلى السفارة. كما تسلمت السفارة قطعة أثرية أخرى من المتحف وهي عبارة قطعة من جدار أثري".وثمن السفير "مبادرة السيدة البريطانية، داعياً جميع من لديه قطع أثرية عراقية إن يقتدي بها حيث تطوعت بإرجاعها إلى بلدها الأم العراق".