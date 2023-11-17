الاعلام الرقمي يحذر من صفحات وهمية تمارس "القرصنة"

وقال المركز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "العديد من الصفحات قد تلقت اشعارا بوجود " اشارة " من صفحات وهمية تنتحل صفة مركز المساعدة في منصة فيسبوك، وتخبرهم بان صفحاتهم سوف تحذف، ولذا عليهم الضغط على رابط الكتروني مزيف يكون بداية لعملية القرصنة".واضاف، ان "المخادعين استخدموا طريقة لايهام مشرفي الصفحات ان الرابط يعود لمنصة فيسبوك من خلال استخدام رابط التوجيه(url redirector) الذي يحمل اسم فيسبوك قبل توجيهك للموقع الحقيقي".ونصح المركز بعدم التعامل مطلقا مع هذه الاشارات وعدم الضغط على الرابط، منوها الى ان "المخالفات التي تتعرض لها الصفحات تصل الى مركز المساعدة الخاص بالصفحة وليس موقع خارجي".