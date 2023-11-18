الداخلية تعتقل مراهقا ابتز 10 نساء في نينوى

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "قسم مكافحة إجرام تلعفر غربي محافظة نينوى تمكن بعد جمع المعلومات والبحث والتحري وبذل الجهود الفنية الحثيثة من الإطاحة بمتهم بعد استدراجه من خارج محافظة نينوى الى مدينة الموصل والقبض عليه"، مبينة ان "المتهم قام بابتزاز عدد من المواطنين بينهم عشرة شابات من خلال ابتزازهم وتهديدهم بنشر صورهم او الحصول على مبالغ مالية".وأضافت الوزارة، أن "المتهم يقوم بنشر صور العوائل والفتيات في أحد مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك والتك توك) ولا يقوم بإزالة الصور والمنشورات قبل أن يحصل على المبالغ المالية من خلال الابتزاز والتهديد والإساءة والطعن بسمعة وشرف المواطنين".