أمطار متوسطة الشدة وعواصف رعدية.. طقس العراق للأيام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "غداً الأحد، المنطقة الوسطى الطقس فيها سيكون غائماً مع أمطار متوسطة ابتداءً من أقسامها الغربية مع فرصة لحدوث عواصف رعدية ليلاً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس فيها سيكون غائماً مع أمطار متوسطة وفرصة لحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع أمطار متوسطة وفرصة لحدوث عواصف رعدية ليلاً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".وأضافت أن "يوم الاثنين سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً مع أمطار متوسطة، وتكون غزيرة في أقسامها الشرقية وحدوث عواصف رعدية ويتوقع حدوث سيول في بعض المناطق الحدودية الشرقية، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع أمطار غزيرة خاصة على أقسامها الشرقية مع حدوث عواصف رعدية، ويتوقع حدوث سيول في بعض المناطق المنحدرة، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون غائماً مع أمطار متوسطة وحدوث عواصف رعدية يتحسن مساء، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات".ولفتت الهيئة إلى أن "الثلاثاء المقبل سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم وضباب خفيف صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً وأحياناً سيكون غائماً مع أمطار خفيفة متفرقة وضباب خفيف صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون صحواً مع بعض الغيوم مع ضباب خفيف صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق".وأوضحت أن "طقس يوم الأربعاء المقبل سيكون صحواً الى غائم جزئي في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والوسطى، وسترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الجنوبية من البلاد".