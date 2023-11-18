"تهدد حياة المواطن".. تحذيرات من دخول أسطوانات غاز "بلاستيكية"

وقالت الشركة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "الشركة قد رصدت دخول اسطوانات بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات الفنية والقياسية الى العاصمة بغداد وبعض المحافظات بطرق وأساليب غير مشروعة"، محذرة المواطنين من "استخدامها او تداولها لانها تشكل خطراً عليهم" .وأشارت الى "اتخاذ الشركة لإجراءات مشددة على منافذ وساحات بيع الغاز والوكلاء الجوالين، ومفاتحة الجهات الأمنية وشرطة الطاقة والمنافذ الحدودية والسيطرات بين المحافظات لغرض القاء القبض على المتورطين ومصادرة الاسطوانات غير المطابقة للمواصفات، الى جانب اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".