بحوزته نحو 1000 فيديو "مخل" لمريضاته.. اعترافات منتحل صفة طبيب في أربيل (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



تنشر السومرية نيوز، اليوم السبت 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، اعترافات منتحل صفة طبيب ضبط بحوزته نحو ألف فيديو مخل "إباحي" لمريضاته في هاتفه الشخصي في أربيل.



الاعترافات ادناه:





ويوم الخميس 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أعلنت قيادة شرطة محافظة أربيل، عن اعتقال شخص ينتحل صفة طبيب، بعد ضبطه متلبساً بحيازة نحو ألف فيديو مخل لمريضاته في هاتفه الشخصي، وابتزازه لبعضهن بهذه الفيديوهات.



وقالت الشرطة في بيان، إن "مفارز قيادة شرطة أربيل تمكنت بالتعاون مع شرطة قضاء سوران من اعتقال شخص ينتحل صفة طبيب ويمارس أعمالا مخلة بالآداب مع سيدات وعدهن بالتعيين والتوظيف".



وأضافت أن "هاتف الطبيب (صهيب) يحوي مجلدا سريا مقفلا برقم سري يحوي 460 مقطعًا فيديويًا مخلًا بالأدب، بالإضافة إلى 20 ألبوما وجميعها تضم مقاطع تخدش الحياء، ناهيك عن 95 مقطعًا وصورًا مخلة خاصة بسيدة واحدة في مجلد خاص، و335 وثيقة أخرى أغلبها عبارة عن فيديوهات مخلة أيضا لنساء وبنات".



وانتحال الصفة سلوك إجرامي يحاول من خلاله المجرم الوصول إلى منافع خاصة، وهو ما ينفي أية علاقة له بالأمراض النفسية أو العقلية، بل كمبدأ قانوني لا يجوز لأي شخص منهم أن يدفع امام المحكمة بالجنون أو بمرض نفسي، وفق خبراء. ويوم الخميس 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أعلنت قيادة شرطة محافظة أربيل، عن اعتقال شخص ينتحل صفة طبيب، بعد ضبطه متلبساً بحيازة نحو ألف فيديو مخل لمريضاته في هاتفه الشخصي، وابتزازه لبعضهن بهذه الفيديوهات.وقالت الشرطة في بيان، إن "مفارز قيادة شرطة أربيل تمكنت بالتعاون مع شرطة قضاء سوران من اعتقال شخص ينتحل صفة طبيب ويمارس أعمالا مخلة بالآداب مع سيدات وعدهن بالتعيين والتوظيف".وأضافت أن "هاتف الطبيب (صهيب) يحوي مجلدا سريا مقفلا برقم سري يحوي 460 مقطعًا فيديويًا مخلًا بالأدب، بالإضافة إلى 20 ألبوما وجميعها تضم مقاطع تخدش الحياء، ناهيك عن 95 مقطعًا وصورًا مخلة خاصة بسيدة واحدة في مجلد خاص، و335 وثيقة أخرى أغلبها عبارة عن فيديوهات مخلة أيضا لنساء وبنات".وانتحال الصفة سلوك إجرامي يحاول من خلاله المجرم الوصول إلى منافع خاصة، وهو ما ينفي أية علاقة له بالأمراض النفسية أو العقلية، بل كمبدأ قانوني لا يجوز لأي شخص منهم أن يدفع امام المحكمة بالجنون أو بمرض نفسي، وفق خبراء.

وبحسب قانونيين فإن جريمة انتحال الصفة هي جريمة انتحال الوظائف والصفات الواردة في المادة 260 من القانون العقوبات والواردة في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 160 لسنة 1983 والتي تتحقق بانتحال وظيفة من وظائف القوات المسلحة أو انتحال في الوظائف المدنية العامة أو وظائف قوى الامن الداخلي او تحصل بالتدخل في هذه الوظائف او إجراء عمل من أعمال هذه الوظائف دون صفة رسمية او إذن وموافقة من جهة مختصة وهذا هو تعريف هذه الجريمة الذي قرره القانون.



وعقوبة هذه الجريمة الحبس مدة لا تزيد على الثلاث سنوات طبقا للمادة 260 من قانون العقوبات لكن القرار 160 لسنة 1983 جعل العقوبة السجن الذي تصل مدته الى عشر سنوات.



كما وبشكل لافت، تنتشر ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في العراق، والتي تمارسها عصابات مختصة وأفراد لتحقيق مكاسب مالية وغايات أخرى. وبينما تجتهد الجهات الأمنية في السعي للحد من الظاهرة وتحجيمها، إلا أن ضعف التقنيات الإلكترونية يحجم من إمكانية السيطرة عليها.