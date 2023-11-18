أهالي منطقة "بصراوية" يحتجون على سوء الخدمات ويهددون بالتصعيد

تظاهر العشرات من أهالي منطقة جمعية إسكان الموانئ وسط البصرة، اليوم السبت، احتجاجاً على سوء الخدمات.

وقال مراسل السومرية، إن العشرات من اهالي منطقة جمعية إسكان الموانى وسط البصرة، تظاهروا احتجاجاً على سوء الخدمات.



وحذر المتظاهرون، بحسب مراسلنا، الحكومة من تظاهرات كبيرة حال لم تستجب لمطالبهم.