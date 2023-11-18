البصرة.. ضبط 17 شاحنة مخالفة في كمرك المنطقة الشمالية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية وللفترة ( ١٥-١٦-١٧ / تشرين الثاني / ٢٠٢٣ )، ضبط (17) شاحنة محملة بـ(أدوية ، سيليكون ، أجهزة كهربائية ، مفروشات ، أنارة ، فوم ، لفائف المنيوم ، الآت لعمل المطاط ) ومواد متنوعة اخرى مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية النافذة".وأشارت، الى ان "عملية الضبط تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك واتخذت الاجراءات القانونية بحق المخالفات وفق قانون الكمارك النافذ".