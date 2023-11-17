في بغداد.. جلسة تخصصية تناقش مكافحة التطرف العنيف

احتضنت اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، الخميس، جلسة تخصصية في بغداد ناقشت مكافحة التطرف العنيف.

وشهدت الجلسة التي اقامته اللجنة الوطنية، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة، حلقة نقاشية تحت عنوان (دور رجال الدين في مكافحة التطرف العنيف)، وشملت رابطة رجال الدين في ثماني محافظات عراقية (ذي قار، وكركوك، والبصرة، والأنبار، وبابل، والديوانية، وكربلاء المقدسة، والمثنى).

وترأس الجلسة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف، علي عبد الله البديري، وبحضور عدد من رؤساء اللجان الفرعية في المحافظات، وممثلي ديواني الوقفين السني والشيعي، إضافة إلى ممثلي رابطة رجال الدين في المحافظات.

وأكد البديري، أهمية دور النخب المجتمعية من رجال الدين الأفاضل في ترسيخ الوسطية والاعتدال والتعايش السلمي وتحصين المجتمع من الهجمات الفكرية الدخيلة والأجندات المشبوهة التي تؤسس إلى مفاهيم الفرقة والتحريض من خلال الخطاب المعتدل والمبادرات الهادفة إلى تحقيق السلم والاستقرار.

واستعرض البديري مجموعة من المشاريع التي تبنتها اللجنة ذات الأولوية الوطنية، وأبرزها العمل على تشريع قانون يعنى بمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، والهجرة الناتجة عن التغير المناخي، ومكافحة التطرف في السجون العراقية، وعودة النازحين إلى مناطقهم ودمجهم في المجتمع، والسعي لإضافة مادة أساسية (التربية الأخلاقية) في المدارس لما لها من أهمية في ترسيخ مفهوم المواطنة والتعايش السلمي لدى الطلبة بمختلف الأعمار، وإنشاء تسع مكتبات في بعض المحافظات خاصة بمكافحة التطرف.

ولفت البديري الى أن "جميع المؤسسات الحكومية لديها خطط لمكافحة التطرف العنيف"، مؤكداً "ضرورة ضم رجال الدين ضمن اللجان الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في المحافظات العراقية".