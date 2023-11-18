"اياد لا تريد الخير للعراق".. وكيل السيستاني يطلق تحذيراً

وقال الصافي في الحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات العراقية، إن "طلبة الجامعات هم مشروع العراق المستقبلي، ومَن يعوَّل عليهم لخدمة هذه البلاد بكلّ ما أوتوا من طاقة وإمكانات علمية".وأضاف، "أسعد حين أتكلّم مع طبقة واعية تحمل الهمّ وتفهم المقصود، من أنكم تشاركوننا في همّنا وتفكيرنا المتمثّل بالخوف على أبنائنا من بعض الأشياء، أتكلّم معكم بكلّ وضوح، الحياة بدأت تتعقّد بتجاذباتها الكثيرة، قد يكون بعضها عفوياً ولكن البعض الآخر وراءه أيادٍ خفية لا تريد الخير لهذا البلد، ونحن نحزن حين سماعنا بوجود الإخفاقات أو الفساد الذي يقضم من الطاقات البشرية، ونعلم أن ذلك دون أدنى شكّ سيؤثّر على صبغة هذا البلد، الذي نريد له أن يكون بصبغتِه ناصعةِ البياض".