إلزام معامل الطابوق استخدام الغاز بدل النفط الأسود.. فما الغاية من ذلك؟

وقال وزير النفط، حيان عبد الغني، إنَّ "الهدف من الإجراء تقليل الانبعاثات الكربونية في الأجواء والحدّ من تلوث البيئة"، مضيفا أنَّ "وزارة النفط توفر الغاز السائل بكميات كبيرة وتمنحه بأسعار مدعومة لأصحاب هذه المعامل"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأشار عبد الغني إلى أنَّ "الوزارة تسير باتجاه مشروع تحوير السيارات لاستخدام الغاز السائل بدلاً من البنزين"، مبيناً أنه "تم إنشاء ورش لاستقبال السيارات الراغبة باستخدام المنظومة الغازية، وأنَّ الوزارة تتكفل بدفع نصف سعر المنظومة".