البيئة تعلن انضمام العراق لمنظمة المناخ العالمية

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة البيئة، اليوم الأحد، انضمام العراق الى منظمة المناخ العالمية، فيما أشارت الى ان الأمن الغذائي والمائي لهما تأثيرات كبيرة على البيئة.



وقال وكيل وزير البيئة جاسم حمادي خلال مؤتمر صحفي حضرته السومرية، إنه "من أرض العراق نعلن توقيع وإعلان انضمام العراق لمنظمة المناخ العالمية"، مبينا ان أن "التطور المناخي من أولويات الحكومة، ولأول مرة يتم تخصيص موازنة لهذا الأمر في العراق".وأضاف حمادي، أن "التعاون الاستراتيجي مع اليونيسيف يصب في مصلحة الحكومة العراقية في تطوير المناخ"، مشيرا الى ان "التغيير المناخي يمثل تحديا بالنسبة لنا لتأثيراته على البيئة".وتابع حمادي، أن "الامن الغذائي والأمن المائي لهما تأثيرات كبيرة على البيئة والطفولة، وندعو الجميع للاهتمام بها".