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محافظة عراقية تعلن فتح باب التعيينات

محليات

2023-11-19 | 05:06
محافظة عراقية تعلن فتح باب التعيينات
2,652 مشاهدة

السومرية نيوز - محليات

أعلنت محافظة النجف، اليوم الأحد، فتح باب التعيينات لمدة ثلاث سنوات وبراتب مقداره 300 ألف دينار، فيما نشرت رابط التقديم.

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "‏استناداً لتعليمات تنفيذ أحكام البند (ثانياً) من المادة (66) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025) وبما جاء بالمادة (2/أولاً) تعلن محافظة النجف الأشرف، الإدارة العامة والمحلية للراغبين ممن تتوفر فيهم الشروط والضوابط القانونية بالتقديم: أضغط هنا.

وأوضح، أن "التقديم يكون خلال فترة 30 يوماً تبدأ من تاريخ 19‏/11‏/2023 وتنتهي بتاريخ 19‏/12‏/2023، وتبلغ النسبة 25 بالمئة من مجموع العدد الكلي للتعيينات ضمن المادة آنفاً وحسب النسبة السكانية لمحافظة النجف الأشرف وبواقع (1680) متعاقداً لمدة ثلاث سنوات وبراتب مقداره 300 ألف دينار مع مراعاة توافق العلاقة بمستوى المؤهلات الدراسية وطبيعه العمل للشهادات الدراسية الإعدادية فما دون من (موظف خدمات في دوائر المحافظة، عامل بلدية، سائق، حارس ليلي، موظف ضيافة وتشريفات، كاتب حسابات، كاتب تدقيق، مراقب زراعي، فني) وفق الجدول أدناه:

العنوان الوظيفي التحصيل الدراسي

‏موظف خدمات ابتدائية/ محو أمية

‏سائق ثانٍ ابتدائية/ محو أمية

‏حارس ثانٍ ابتدائية/ محو أمية

‏موظف خدمات أقدم متوسطة

‏سائق أول ‏ متوسطة

‏حارس أول متوسطة

‏معاون مرشد معهد سياحة وفندقة

‏كاتب تدقيق إعدادية(علمي-أدبي-تجارة)

‏كاتب حسابات إعدادية(علمي-أدبي-تجارة)

‏مراقب زراعي إعدادية زراعة

‏فني إعدادية مهني (صناعة)

ولفت، الى أن "شروط التقديم تتضمن:

1. أن يكون من سكنة محافظة النجف الأشرف وحسب بطاقة السكن الصادرة من محافظة النجف الأشرف.

2. أن يكون حاصلاً على شهادة دراسية وفق الاختصاصات المذكورة في الجدول أعلاه.

3. أن يتعهد بعدم تعيينه حالياً مع أي جهة حكومية.

4. أن لا يكون محكوماً عليه بجنحة أو جناية مخلة بالشرف.

5. أن لا يكون معاقباً بعقوبة العزل من الوظيفة.

6. أن يتعهد بصحة المعلومات والوثائق التي يقوم بتقديمها.

7. على المتقدم للوظيفه التأكد من المعلومات قبل انتهاء عملية التقديم الإلكتروني لعدم إمكانية إعادة التقديم مجدداً ضمن الموقع الإلكتروني.

ونوه البيان، الى أن "اختبار المرشحين للتعيين بعنوان (سائق ثانٍ وسائق أول) على أن يتم تقديم إجازة سوق عمومي عند تقديمة المستمسكات المطلوبة، بالإضافة الى "عدم اعتماد أي تقديم عبر أي رابط قبل صدور هذا الإعلان".
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