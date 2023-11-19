المؤبد بحق شخصين يتاجران بالمواد المخدرة في كركوك

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المدان الاول ضبطت بحوزته على (1،065) واحد كيلو غرام وخمسة وستين غرام من مادتي المثيل امفيتامين والترامادول المخدرتين، فيما ضبطت بحوزة الثاني على (810) غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة".وأضاف أن "المحكمة أصدرت الحكمين استنادا لإحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".