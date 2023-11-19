في بغداد.. سيارة مظللة تدعس رجل مرور حاول تسجيل مخالفة ضدها (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح قيام سيارة مظللة دفع رباعي بدعس رجل مرور اثناء تحرير مخالفة مرورية ضده قرب نفق الشرطة في منطقة حي الجامعة غربي بغداد.



وبحسب شهود عيان فإن البداية كانت عندما حدث شجار صغير بعد حادث خفيف ما بين سيارة رجل يرتدي بدلة رسمية وما بين صاحب السيارة "الباجيرو" التي دعست المرور.



وعند تدخل رجل المرور لحل الاشكال وتسجيل مخالفة الحادث، قام صاحب السيارة بدعس رجل المرور والتوجه باتجاه تقاطع صلاح الدين، الامر الذي جعل من الصعب مسكه بعد دخوله للأفرع الجانبية.