مشاهد من هطول الامطار في كربلاء

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وأعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، توقعاتها لحالة الطقس في العراق للأيام الأربعة المقبلة، فيما أشارت الى تساقط الأمطار وعواصف رعدية مع فرصة لتساقط ثلوج.