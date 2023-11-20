تنويه من التربية يخص الدوام بالانتساب للتلاميذ والطلبة (وثيقة)

وأوضحت وزارة التربية/المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والاجنبي، بحسب وثيقة حصلت عليها السومرية، "بعضا من الفقرات الواردة في كتاب دوام بالانتساب للتلاميذ والطلبة الراغبين بالانتساب للعام الدراسي ٢٠٢٣_٢٠٢٤، موجهة المديريات العامة للتربية كافة للعمل بموجبه".الوثيقة ادناه: