أنباء عن هزة أرضية يشعر بها سكان بغداد

شهدت بغداد، قبل قليل، وقوع هزة أرضية شعر بها سكان العاصمة.

وبحسب أنباء متداولة، فإن هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان بغداد في مناطق عدة.



ويسجل العراق بين فترة وأخرى هزات أرضية أغلبها تكون ارتدادية بدرجات متفاوتة على مقياس ريختر.