أمطار تُخيم على أجواء العراق حتى الأحد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الخميس في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع تساقط أمطار متفرقة خاصة في أقسامها الغربية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار بين خفيفة إلى متوسطة الشدة خاصة في أقسامها الغربية وتكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي كما يتشكل الضباب صباحاً يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وبين أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وتابع أن "طقس يوم الأحد المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً يتحول تدريجياً إلى صحو بعد الظهر، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر في أقسامها الجبلية يتحول تدريجياً إلى صحو بعد الظهر، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".