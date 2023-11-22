السومرية تنشر تعليمات وضوابط التقديم للامتحانات التمهيدية

وبحسب بيان لوزارة التربية، ورد لـ السومرية نيوز، فإن "التقديم يبدأ للراغبين بالاشتراك في الامتحانات يوم الاحد الموافق 2023/11/26 وسيكون يوم الاثنين الموافق 2023/12/25 آخر موعد لاستلام الاستمارات من الإدارات المدرسية".وأضافت: "يُسمح للراغبين في الاشتراك من مواليد (2005 فما دون) التقديم على الدراسة الابتدائية ويؤهل المتقدم في حال النجاح او الاكمال بدرس او درسين لتأدية الامتحانات العامة النهائية، فيما يُقبل المتقدم لأداء الامتحانات التمهيدية للدراسة المتوسطة بعد مُضي ثلاث سنوات دراسية او اكثر على إنهائه المرحلة الابتدائية لمن كان دون(28) عاما اما من اكمل (28) فما فوق بإمكانه اداء الامتحانات مباشرة دون سنوات الانتظار اعلاه وكذلك الحال للراغبين بالاشتراك لإداء امتحانات الدراسة الإعدادية شرط اجتياز المتقدم المرحلة المتوسطة او ما يعادلها بنجاح".فيما أجازت التعليمات لخريجي الدراسة الاعدادية (الأكاديمي والمهني) للأعوام السابقة التقديم في فرع مغاير للفرع الذي تخرج منه على ان يؤدي الامتحان التمهيدي في الفرع المُختار، علما ان الامتحانات الخارجية ستكون حصرا للطلبة داخل العراق وفي مركز المحافظة للمتقدمين، بحسب البيان.ادناه الضوابط والتعليمات: ـ