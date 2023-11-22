العدل تعلن إطلاق سراح 664 نزيلاً خلال تشرين الأول الماضي

وذكر اعلام وزارة العدل في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "عدد المطلق سراحهم بالأفراج وقرارات التمييز وانتهاء مدة المحكومية بلغ (644) نزيل ونزيلة، في حين بلغ عدد المطلق سراحهم بقرار العفو العام (20) نزيل، ليكون المجموع الكلي للمطلق سراحهم من جميع الأقسام الإصلاحية (664) نزيل ونزيلة خلال الشهر المذكور".يشار الى إن إجراءات إطلاق السراح تجري بسرعة وبدون أي تأخير حال صدور الاحكام القضائية ووفقا للضوابط والتعليمات.