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المالكي: قصف مقار القوات الأمنية والحشد الشعبي أمر مستنكر ومدان وخطير

محليات

2023-11-22 | 06:04
المالكي: قصف مقار القوات الأمنية والحشد الشعبي أمر مستنكر ومدان وخطير
2,346 مشاهدة


السومرية نيوز – محليات

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، أن قصف مقار القوات الأمنية والحشد الشعبي أمر مستنكر ومدان وخطير.

وقال المالكي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، ان "ماحصل من قصف اخير من قبل قوات الولايات المتحدة الأمريكية ضد مقار القوات الأمنية والحشد الشعبي الرسمي في عدد من مدن البلاد امر مستنكر ومدان وخطير قد يجر الى مزيد من المواجهات التي لا نتمناها على الارض العراقية".

وعد المالكي، القصف الأمريكي"، تجاوزا صارخا على سيادة العراق وأمنه، اذ ان الاحتكام إلى مبدأ القوة لن يكون عاملا مساعدا لتجاوز الأزمات سيما وان الحكومة ملتزمة في حماية البعثات الدبلوماسية والمقار الأمنية التي يتواجد فيه المستشارون التابعون للتحالف الدولي".

كما قال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الحكومة العراقية تؤكد أنها تتعامل مع التصعيد الأخير، الذي شهدته الساحة العراقية خلال اليومين الماضيين، على أنه تصعيد خطير فيه تجاوز مرفوض على السيادة العراقية، التي نلتزم، تحت كلّ الظروف، بصيانتها وحفظها والدفاع عنها، وفقاً للواجبات الدستورية والقانونية للحكومة".

وأعلنت القيادة الأمريكية، اليوم الأربعاء، 22 تشرين الثاني، 2023، شن ضربات منفصلة ودقيقة ضد منشأتين في العراق.

وذكرت القيادة، في تدوينة على "أكس"، أطلعت عليها السومرية نيوز: "في صباح يوم 22 نوفمبر / تشرين الثاني، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات منفصلة ودقيقة ضد منشأتين في العراق".

وأضافت، أن "الضربات جاءت رداً مباشراً على الهجمات ضد الولايات المتحدة وقوات التحالف من قبل إيران والجماعات المرتبطة بها، بما في ذلك تلك التي وقعت في العراق في 21 نوفمبر والتي تضمنت استخدام صواريخ باليستية قصيرة المدى".

وقال مسؤول دفاعي أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الغارة التي شنتها الطائرات المقاتلة استهدفت ودمرت مركز عمليات بالقرب من جرف الصخر، وفقاً لرويترز.

وقال مسؤولون أميركيون إنه قبل حوالي 24 ساعة، تعرضت القوات الأميركية لهجوم في قاعدة جوية غربي بغداد، وردت طائرة عسكرية أميركية من طراز AC-130 دفاعاً عن النفس، مما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين من الفصائل.

وذكر مسؤولان أميركيان إن قاعدة عين الأسد الجوية تعرضت لهجوم بصاروخ باليستي قريب المدى مما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص وأضرار طفيفة في البنية التحتية.

واقتصرت الولايات المتحدة حتى الآن ردها على الهجمات الـ 66 ضد قواتها في العراق وسوريا المجاورة، والتي أعلنت فصائل مسلحة عراقية مسؤوليتها عنها، على ثلاث مجموعات منفصلة من الضربات في سوريا.

أصيب ما لا يقل عن 62 جندياً أميركياً بإصابات طفيفة أو إصابات دماغية في الهجمات.

وبدأت الهجمات في 17 تشرين الاول وربطتها جماعات مسلحة عراقية بالدعم الأميركي لإسرائيل في قصفها لغزة في أعقاب هجمات شنتها حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل.

وأنهت الهجمات على أهداف أميركية هدنة من جانب واحد استمرت عاما أعلنتها مع واشنطن فصائل عراقية تشكل بعضها في أعقاب الغزو الأميركي عام 2003 لمحاربة القوات الأميركية وفصائل أخرى في عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش.

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