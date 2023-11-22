

السومرية نيوز – محليات



أعلنت لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، اعتقال "أم اللول" و"فرانكو" بتهمة الفعل الفاضح المخل بالحياء العام.





وأضاف أن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة في قضايا النشر والإعلام أصدرت امر قبض بحقهما". وذكرت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "اتخذت الاجراءات القانونية بحق المتهمة هديل خالد عبد الملقبة (ام اللول) والمتهم محمد خلف صداع الملقب (فرانكو) لإرتكابهما الفعل الفاضح المخل بالحياء العام".وأضاف أن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة في قضايا النشر والإعلام أصدرت امر قبض بحقهما".