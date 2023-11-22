التربية تتخذ قراراً يخص المدارس "ثنائية اللغة"

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي وجهت المديريات العامة للتربية بإلغاء العمل بمضمون الكتاب ذي العدد(٣٠٤٠٠) الصادر في ٢٠٢٣/١١/١٦ والخاص بالمدارس ثنائية اللغة حتى انتهاء العام الدراسي الحالي".وجاء ذلك، وفق البيان، "حفاظاً على انسيابية واستقرار الدوام الرسمي".