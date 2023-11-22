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منح 26 ملياراً دون ضمانات.. توقيف مدير عام مصرف الرافدين سابقاً
محليات
2023-11-22 | 08:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
714 مشاهدة
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، توقيف مدير مصرف حكومي سابق؛ لارتكابه مخالفاتٍ في منح قرض لأحد المستثمرين؛ مما أدى إلى الإضرار العمديِّ بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قاضي محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرَّر توقيف المدير العام لمصرف الرافدين سابقاً الذي كان يشغل منصب مدير قسم الائتمان في المصرف"، لافتةً إلى أن "الأمر صدر جرَّاء المخالفات المرتكبة في منح قرضٍ لأحد المستثمرين؛ لغرض إنشاء گراج مُتعدّد الطوابق في مُحافظة النجف الأشرف".
وبينت، أن "المستثمر الموقوف حصل على قرض بـ(26) مليار دينار؛ لإنشاء الگراج دون أخذ المصرف الضمانات الكافية منه"، مشيرة إلى أن "المتهم تلكأ في تسديد القرض؛ ممَّا تسبب بالإضرار العمدي بالمال العام".
وأضافت، أن "محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية قررت توقيف المتهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدل".
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